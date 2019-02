Kommentar Christoph Faisst zu rechtsextremen Umtrieben in der Bundeswehr „Rechts – Um!“

Berlin / Christoph Faisst

Echte Männer, die zu den Waffen greifen, wenn der „Tag X“ – was auch immer diesen definieren soll – gekommen ist, kann die Bundeswehr in ihren Reihen nicht gebrauchen. Dass es doch den einen oder anderen gibt, der die Truppe gerne als Staat im Staate sehen würde, zeigen die Zahlen des Militärgeheimdienstes MAD. Auch der unlängst veröffentlichte Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestages wartet mit einer Reihe teils bizarrer rechter Entgleisungen auf.

Auch wenn die Zahl enttarnter Rechtsextremisten sinkt, lässt etwas anderes aufhorchen: Ein Mitbegründer der Spezialeinheit KSK, obendrein im Range eines Oberstleutnants, fällt durch einschlägige Posts in einer geschlossenen Facebook­-Gruppe auf. Dass nach dem Fall Franco A. und einem weiteren Soldaten erneut ein Offizier das Kommando „Rechts – Um!“ auf seine ganz eigene Art interpretiert, zeigt, dass es keine Abgehängten und Verlierer sind, die ihr Heil im Dunstkreis von Befehl, Gehorsam, Waffen und Munition suchen, sondern Personen, die sich als Elite zum Handeln berufen fühlen.

In einer Zeit, in der die gesellschaftliche Polarisierung wächst und Parteien an den Rändern des politischen Spektrums Zulauf gewinnen, ist es keine Kleinigkeit, wenn die Integrität der Sicherheitsorgane in Zweifel steht. Das zeigt die jüngste Debatte um rechtsextreme Netzwerke innerhalb mehrerer Polizeibehörden. Mag in Deutschland als gefestigter Demokratie auch kein „Tiefer Staat“ existieren – es gibt offensichtlich mehr als nur Einzelne, die davon nicht nur träumen. Ihnen auf die Schliche zu kommen, dient vor allem einem Ziel: Das ohnehin schwindende Vertrauen in den Staat wiederherzustellen.