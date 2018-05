Hintergrund „Maas treibt Dialog voran“

Berlin / André Bochow

„Sind Sie zufrieden mit der Russland-Politik des Außenministers“, wird Martin Dulig vor dem Eingang des Willy-Brandt-Hauses gefragt. Noch tagt der SPD-Vorstand, aber der sächsische Landesvorsitzende hat offenbar einen wichtigeren Termin. „Ich bin zufrieden, dass Heiko Maas den Weg geht, den Dialog voranzutreiben.“ Dulig möchte „auf den unterschiedlichsten Kanälen mit Russland reden. „Wir sollten auch um die Zivilgesellschaft ringen.“ Bei aller Kritik an Präsident Putin gelte es „die vielfältigen Kontakte zu nutzen, die es gibt, oder die man wiederaufbauen muss“.

Doch war da nicht ein deutlicher Konflikt zwischen Maas, der schneidig eine härtere Gangart gegenüber Moskau durchsetzen wollte, und größeren Teilen der Basis und Funktionäre? Im Vorfeld der Vorstandssitzung hatten Beobachter von einem „Tribunal“ gesprochen, vor das Heiko Maas gestellt würde.

„Konstruiert“ seien diese Konflikte, sagt Dulig, räumt dann aber ein, es gäbe „unterschiedliche Bewertungen“, nur wolle er nicht, „dass ein Konflikt auf der Grundlage von Rhetorik beschrieben wird“. Zur Rhetorik des Außenministers gehörte in den ersten zehn Regierungswochen im Zusammenhang mit Russland nicht zuletzt das Wort „Aggression“.

Doch kein Tribunal

Aber schon vor der Vorstandssitzung war der drohende Streit entschärft worden. Und zwar ausgerechnet vom russischen Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew. Man habe die „früheren Äußerungen“ des Ministers „natürlich gelesen und zur Kenntnis genommen“. Jetzt sei „die Atmosphäre wieder positiv.“ Ob das mit dem Treffen des Ministers mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammenhänge? SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt: „Das Treffen war sicherlich ein wichtiger Meilenstein.“ Was die Debatten über die Russland-Politik betreffe, so habe man „solidarisch diskutiert“. Über Nord Stream 2 sei aber nicht gesprochen worden und auch Gerhard Schröder wurde nicht erwähnt. Stattdessen hat „Maas deutliche Rückendeckung bekommen“. Zudem habe man sich gemeinschaftlich zur Friedenspolitik bekannt. „Das liegt in unserer DNA.“ Es sei „Geist der Sitzung gewesen, dass wir das Thema Friedenspolitik wieder verstärkt zu unserem Thema machen.“