„Dorfkinder haben den Dreh raus“, „Dorfkinder sind zur Stelle. Da, wo man sie braucht“, oder auch „Dorfkinder behalten das ganze Team im Blick“: Das Bundeslandwirtschaftsministerium will mit einer Kampagne für den ländlichen Raum werben. Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) erntet dafür im Internet aber auch Gegenwind.

Unter dem Hashtag #Dorfkinder sind auf Twitter von Sonntagabend bis Donnerstagnachmittag mehr als 29.000 Tweets eingegangen. Viele davon negativ und mit Spott über die Kampagne, die das Landleben positiv darstellt. Die User bemängeln das schlechte Internet auf dem Land, schlechte Busanbindungen oder fehlende Freizeitangebote für Jugendliche.

Das Ministerium twitterte mit Blick auf positive und negative Reaktionen: „Danke für die Aufmerksamkeit, denn darum geht es uns: Die Dörfer ins Gespräch bringen.“ Man wolle Dorfkinder und ehrenamtlich Engagierte unterstützen, „um gemeinsam etwas zu verbessern“. Später hieß es noch nach einiger Kritik: „Was wir nicht wollen: Dorf vs. Stadt ausspielen“.

Klöckner hatte am Sonntagabend bei Twitter einige Bilder gepostet, darunter zum Beispiel von freiwilliger Feuerwehr und Jungs mit Fußballtrainer - dazu der Hashtag #Dorfkinder. Die Ministerin nannte die Aktion am Dienstag auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin einen „vollen Erfolg“. Damit solle auf Positives auf dem Land aufmerksam gemacht werden, etwa ein großes ehrenamtliches Engagement. Das habe im Netz auch polarisiert, weil sich manche wohl als Städter angegeriffen gefühlt hätten. „Locker machen, hinschauen, was läuft gut, aber auch sagen, was besser werden muss“, meinte Klöckner dazu.