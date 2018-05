Interview Bienenkundlerin: „Die Stadtimkerei boomt“

Berlin / Mathias Puddig

Den Honigbienen geht es gut, den Wildbienen nicht. Was hilft, erklärt Dr. Birgit Lichtenberg-Kraag

Manchen Bienen geht es schlecht. Was ihnen hilft, erklärt Dr. Birgit Lichtenberg-Kraag vom Länder­institut für Bienenkunde im brandenburgischen Hohen Neuendorf.

Wie steht’s denn gerade um das Bienensterben?

Birgit Lichtenberg-Kraag: Als ein Kollege von mir neulich dasselbe gefragt worden ist, da fragte er zurück: Welches Bienensterben meinen Sie denn? Was die Honigbienen angeht, gab es seit den 90ern besonders in den östlichen Bundesländern einen starken Rückgang. In den letzten Jahren geht es allerdings wieder aufwärts. Gerade die Stadtimkerei boomt.

Hilft das Imkern denn tatsächlich der Natur?

Ja, denn schon das Interesse für die Bienen hilft. Die Leute überlegen sich, welche Pflanzen sie in ihren Garten und auf ihren Balkon setzen, wie sie etwas für Wildbienen tun können und ob sie sich Nisthilfen hinstellen.

Machen wir das einmal konkret: Welche Pflanzen sind besonders gut für Wildbienen?

Immer gut sind Kräuter: Lavendel, Salbei, Thymian, Oregano. Da gehen die Bienen wie wild drauf. In den Städten sind die Bienen aber sowieso schon sehr gut versorgt. Ihre Trachtpflanzen sind überwiegend die Bäume: im Frühjahr Ahorn, Rosskastanie und Obst, jetzt in der Übergangszeit Robinie, und dann kommen Linde und Edelkastanie. Dazu kommt die große Vielfalt drumherum. In der Stadt sind die Bienen sogar besser versorgt als auf dem Land.

Und der Honig aus der Stadt ist auch essbar?

Ja, der erst recht. Die Pestizidbelastung in der Stadt ist nicht so hoch wie auf dem Land. Und was viele denken, nämlich dass es in der Stadt Industrie, Autoabgase und so weiter gibt, das stimmt nicht. Denn diese Substanzen sind eher fettlöslich und gehen ins Wachs und nicht in den Honig.

So wie Sie das beschrieben, geht‘s den Bienen also eigentlich gut.

Den Honigbienen so ziemlich.

Und wie steht es um die Wildbienen?

Genau um die muss es jetzt gehen und um die Insekten allgemein. Die sind schutzbedürftig, denn die Artenvielfalt hat abgenommen. Durch die Veränderungen der Naturlandschaft fehlen vielfach die Nistmöglichkeiten. Bei Wildbienen gibt es Spezialisten. Sie haben nur bestimmte Pflanzen, von denen sie sich ernähren. Wenn die weg sind, ist deren Lebensraum zerstört.