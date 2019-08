Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach Polen. Das Gedenken an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wird diesmal von Reparationsforderungen begleitet. Für Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird es ein langer Arbeitstag werden. Schon um 4.40 Uhr am Sonntagmorgen wird das deutsche Staatsoberhaupt mit seinem Warschauer Amtskollegen Andrzej Duda die zwischen Breslau und Lodz gelegene Kleinstadt Wielun besuchen. Genau 80 Jahre zuvor – am 1. September 1...