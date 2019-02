Justiz 2000 zusätzliche Stellen für die Justiz

Berlin / Michael Gabel

Es ist erneut passiert: Im pfälzischen Frankenthal musste der mutmaßliche Mörder seiner zwei Monate alten Tochter wegen zu langer Verfahrensdauer aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Weil sie sicherstellen wollen, dass es künftig nicht mehr zu solchen überlangen Verfahren kommt, haben Bund und Länder einen „Pakt für den Rechtsstaat“ geschlossen. 2000 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte sollen bis Sommer 2021 entstehen. Es können auch Einstellungen angerechnet werden, die bis zum Januar 2017 zurückreichen.

Als Kosten werden rund 400 Millionen Euro veranschlagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat jetzt zugesichert, dass der Bund 220 Millionen Euro zuschießen werde. Der Bund will auch 71 Stellen bei der Generalbundesanwaltschaft und 24 beim Bundesgerichtshof schaffen. Zuvor hatte es einen langen Streit um die Finanzierung des Pakts gegeben. Offen ist nun nur noch, wie die Länder die Millionen vom Bund unter sich aufteilen.

Das erste Geld soll fließen, wenn die Länder nachweisen, dass sie 1000 Stellen geschaffen haben. Die zweite Hälfte des Bundeszuschusses soll am Ende der Legislaturperiode folgen. „Der heute gefasste Beschluss ist ein starkes Bekenntnis zur Arbeit unserer Gerichte und Staatsanwaltschaften“, sagte Justizministerin Katarina Barley (SPD).

Der Deutsche Richterbund begrüßte die Einigung. „Heute ist ein guter Tag für den Rechtsstaat. Der jetzt besiegelte Pakt markiert eine politische Trendwende nach vielen Jahren eines verfehlten Sparkurses“, sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Nun gelte es sehr genau darauf zu achten, „dass die beschlossenen Stellen sowie das zugesagte Personal im Unterbau wie vereinbart in der Justiz ankommen“.

Auch in der baden-württembergischen Landesregierung ist man zufrieden. „Wir müssen das Vertrauen in den Rechtsstaat und seine Handlungsfähigkeit stärken. Der ,Pakt für den Rechtsstaat‘ kann hier einen wertvollen Beitrag leisten“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU). Er verwies darauf, dass das Land schon früh erkannt habe, dass in die Justiz investiert werden müsse. Man habe die Personaldecke schon verbessert. „Aber weitere Anstrengungen werden erforderlich sein.“

Eine Reform der Strafprozessordnung ist in einem zweiten Schritt geplant. Nach Angaben aus Koalitionskreisen geht es um Verfahrensverkürzungen bei Befangenheitsanträgen und eine Eindämmung der Flut von Beweisanträgen. Zwischen Union und SPD besteht weitgehend Einigkeit, dass die Änderungen bald kommen sollen.