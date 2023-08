Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat am Donnerstag die Vorwürfe gegen ihn erneut zurückgewiesen. „Ich kann mich nicht erinnern, je einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitler-Reden vor dem Spiegel einstudiert“, sagte Aiwanger bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im bayerischen Wirtschaftsministerium.

Ob er in seiner Jugend menschenfeindliche Witze gemacht habe, könne er aus der Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Aiwanger sagte, er entschuldige sich, falls dies geschehen sei. „Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht“, räumte der Wirtschaftsminister ein.

Wenn sein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet und weitere Vorwürfe Gefühle verletzt habe, entschuldige er sich vor allem bei den Opfern des NS-Regimes und ihren Hinterbliebenen. Er halte es jedoch für nicht akzeptabel, „dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden“, sagte er. „Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger.“ Er habe den Eindruck, "ich soll politisch und persönlich fertiggemacht werden".

Aiwanger-Affäre Thema im Ausschuss

Mit der Affäre um das Flugblatt soll sich nun auch ein Sondergremium des bayerischen Landtags befassen. Der sogenannte Zwischenausschuss wird auf Antrag von Grünen, SPD und FDP für kommenden Donnerstag einberufen, wie der Landtag in München mitteilte.

Der Zwischenausschuss wird in Bayern für die Zeit nach der letzten Landtagssitzung einer Wahlperiode bis zum Zusammentritt des neuen Parlaments eingesetzt. Er besteht aus 51 Mitgliedern und ebenso vielen stellvertretenden Mitgliedern. In Bayern wird am 8. Oktober ein neues Parlament gewählt.

Ein Sprecher kündigte an, der Staatsminister werde den Fragenkatalog mit 25 Fragen der Staatsregierung zeitnah beantworten. Diese Hausaufgabe hat ihm Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag gegeben, zusammen mit der Forderung: „Am Ende der Debatte darf kein Restzweifel bleiben.“ Um welche Fragen es sich handelt, ist nicht öffentlich bekannt.

Aiwanger hat „eine besondere Verantwortung“

Ludwig Spaenle, der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, sagte im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Donnerstag, die umfassende Beantwortung der Fragen sei zwingend geboten, um eine Bewertung vornehmen und Schlüsse ziehen zu können. „Das ist ein gravierender Vorgang, und der muss mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden“, betonte Spaenle. Als Staatsminister stehe Aiwanger in einer besonderen Verantwortung, den Sachverhalt aufzuklären.

Das antisemitische Flugblatt, um das es bei den Vorwürfen geht, sei durchwoben von einem „Hardcore-Rechtsextremismus und Menschenverachtung“, unabhängig von der Urheberschaft. Wenn Menschen dies heute als Jugendsünde abtäten, zeige das, wie sehr Judenhass noch immer bagatellisiert werde. „Und dieses widerliche Gedankengut, wie es in diesem Text vorkommt, gibt es leider heute immer noch.“

Aiwangers Bruder gibt zu, das Flugblatt verfasst zu haben