Wie weiter nach dem Schock vom Wahlsonntag? Die auf 39 Mitglieder geschrumpfte Bundestagsfraktion der Linken hat am Dienstag nach Erklärungen für den Absturz auf 4,9 Prozent – von 9,2 Prozent vor vier Jahren – gesucht. Nur die drei gewonnenen Direktmandate, zwei in Berlin und eins in Leipzig, ...