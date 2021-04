Es ist drei Jahre her, da entschied sich Annalena Baerbock zu springen. Es war der bis dahin größte Satz für die ehemalige Trampolinathletin. Es war der Sprung an die Spitze der Grünen. Am Montag ging es für sie noch ein wenig höher. Annalena Baerbock will Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschl...