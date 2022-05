Es ging wahrlich nicht gut los für die Grünen in der Bundesregierung. Außenministerin Annalena Baerbock musste erst beweisen, was sie draufhat. Familienministerin Spiegel war gut 100 Tage im Amt, dann trat sie zurück, offenkundig überfordert. Doch spätestens seit dem Krieg in der Ukraine hat s...