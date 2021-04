„Ja, wir waren die Größten“, prahlt Jan Marsalek, Vorstandsmitglied der Wirecard AG, als sie am 25. Juni 2020 Insolvenz angemeldet hat. So zumindest endet das Dokudrama, das RTL pünktlich zu einer entscheidenden Woche der Aufarbeitung der größten Pleite in der deutschen Wirtschaftsgeschicht...