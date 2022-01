Noch nie gab es so viele Frauen in DAX-Vorständen. Hurra, der Fortschritt ist da! Allerdings nur, wenn Mann und Frau nicht so genau hinschauen. Es gibt jetzt in den 160 DAX-Unternehmen 94 Topmanagerinnen. 20 mehr als im vergangenen Jahr. Beeindruckend? Eher nicht. Der Frauenanteil in den Vorstände...