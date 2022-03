Der Grünen-Politiker führt bis Sonntag in der Hauptstadt Doha politische Gespräche, auch ein Treffen mit dem Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, ist geplant. Habeck wird begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Am Sonntag geht es weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), dort sind bis Montag Treffen mit mehreren Ministern vorgesehen.

Die Reise ist Teil der Bemühungen, nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu verringern. Habeck war deswegen bereits in Norwegen. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssiggas (LNG). Der allergrößte Teil geht jedoch bisher nach Asien. In den Vereinigten Arabischen Emiraten geht es vor allem um grünen Wasserstoff.

In den Gesprächen auf der Reise nach Katar und die VAE werde neben den Fragen der Wirtschaftsbeziehungen auch die Lage bei den Menschenrechten eine Rolle spielen, hieß es vom Ministerium.