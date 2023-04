Die Deutschen haben auch in diesem Jahr Energie eingespart. Obwohl der Krisendruck abgenommen hat, waren die Verbrauchszahlen bei Erdgas und Strom erneut niedriger als im Vorjahres-Zeitraum, wenngleich beim Gas die Ziele der Regierung nicht erreicht werden.

Die Frage ist, wie langfristig dieser Trend ist. So gehen am Samstag nicht nur die Kernkraftwerke vom Netz, am selben Tag laufen auch die Energiespar-Vorgaben der Bundesregierung aus, die unter dem Eindruck der Gaskrise beschlossen wurden: Kommunen schalteten die Straßenbeleuchtung aus, Denkmäler wurden dunkel, Schwimmbäder drehten die Wassertemperatur herunter. Welchen Anteil diese Maßnahmen an den Gesamteinsparungen haben, ist allerdings noch unklar. So dürften die Preiskapriolen die Bürger ebenfalls stark zum Sparen angehalten haben.