Es sind bittere Pillen, die die Grünen in diesen Tagen schlucken müssen. Zu den Waffenlieferungen an die Ukraine und der Diskussion über eine Verlängerung der Kohlekraftwerke reicht Bundeswirtschafts- und Klima­minister Habeck nun auch den Despoten in Katar die Hand. Das Ziel ist klar: Deutschl...