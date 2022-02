Außenministerin Annalena Baerbock will auf der letzten Station ihrer Nahostreise am Samstag mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri unter anderem über den Friedensprozess in Nahost sprechen. Weiterhin dürfte es bei dem Treffen auch um den Klimaschutz gehen. Ägypten wird im kommenden November die diesjährige Weltklimakonferenz ausrichten. Als weiteres Thema könnte die Zurückhaltung der neuen Bundesregierung bei Waffenlieferungen auf der Agenda stehen.

Grüne und FDP wollen die Rüstungsexporte vor allem in sogenannte Drittstaaten außerhalb von EU und Nato eindämmen. Davon wäre auch Ägypten als Hauptempfängerland deutscher Waffen betroffen.

Waffenlieferungen nach Ägypten sind äußerst umstritten, weil das Land in Konflikte wie etwa den Libyen-Krieg verwickelt ist. Zudem ist die Menschenrechtslage desaströs. Unter der Führung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi geht Ägypten mit harter Hand gegen Kritiker und Gegner vor. Die Bundesrepublik hat im Dezember bereits die Verurteilung mehrerer Demokratieaktivisten in dem nordafrikanischen Land angeprangert. Ägypten wiederum kritisierte Deutschlands „ungerechtfertigte Einmischung“ in seine inneren Angelegenheiten.

Nach ihren Antrittsbesuchen in Israel, den Palästinensergebieten und Jordanien reiste die Grünen-Politikerin am Freitag nach Kairo weiter. Mit Blick auf den stockenden Friedensprozess erklärte Baerbock, Jordanien und Ägypten spielten als direkte Nachbarn und älteste Friedensvertragspartner Israels eine besondere Rolle.