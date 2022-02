Ist Olaf Scholz der letzte westliche Politiker, der mit Russlands Präsident Wladimir Putin spricht, bevor der Krieg beginnt? Muss der SPD-Kanzler also den Frieden für Europa retten? Tatsächlich könnten die Umstände der beiden Reisen von Scholz am Montag nach Kiew und am Dienstag nach Moskau kau...