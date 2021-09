Marius Müller-Westernhagen besang die Freiheit als „das Einzige, was zählt“. Ganz so absolut ist es sicher nicht, und doch hat uns die Pandemie mit all ihren Verboten und Einschränkungen gezeigt, wie sehr es unser Leben beeinträchtigt, nicht selbst bestimmen zu dürfen, was wir tun und was w...