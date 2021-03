Emmanuel Macron weiß, was er will. Oder besser, was er nicht will, nämlich die Franzosen ein drittes Mal in ihren Wohnungen einsperren. Die wirtschaftlichen, sozialen und seelischen Konsequenzen eines Lockdowns, so heißt es aus dem Elysée-Palast, seien einfach zu gravierend. Deswegen betrachte d...