Textilarbeiterinnen in Bangladesch: Nachdem 2013 eine Textilfabrik in dem Land einstürzte, gab es erste Überlegungen, die weltweiten Lieferketten besser zu kontrollieren. Ein entsprechendes Gesetz, das hiesige Unternehmen für die Einhaltung von Arbeitsschutz- und Umweltschutzstandards verantwortlich macht, gilt in Deutschland ab 1. Januar 2023. © Foto: K. M. Asad/dpa