Die FDP will in Karlsruhe gegen die Bundes-Notbremse klagen. Generalsekretär Volker Wissing erklärt im Interview warum und warnt vor pauschalen Lockdowns als Allheilmittel in der Pandemie. Auch zur Union findet er klare Worte: deren Machtkampf mitten in der Krise schade dem ganzen Land.