Im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat jetzt eine Explosionden wichtigen Staudamm im südukrainischen Nowa Kachowka das angrenzende Wasserkraftwerk zerstört. Das melden beide Kriegsparteien. Es sei „offensichtlich“, dass eine Reparatur nicht möglich sei, sagte der russische Besatzungsbürgermeister Wladimir Leontjew am Dienstag, 06.06.2023 im russischen Staatsfernsehen. Auch der ukrainische Kraftwerksbetreiber sprach von einer kompletten Zerstörung der Anlage.

Wie wichtig ist der zerstörte Staudamm mit Wasserkraftwerk?

Welche Bedeutung der Staudamm mit Wasserkraftwerk in der Region Cherson im Süden der Ukraine hat, sieht man daran, dass bereits in den ersten Stunden des russischen Angriffs am 24. Februar 2022 russische Truppen die Anlage und das dazugehörige Wasserkraftwerk besetzt hatten.

Wasserknappheit nach Annexion der Krim

Der Damm war 1956, als die Ukraine noch Teil der Sowjetunion war, am Fluss Dnipro gebaut worden. Er besteht zum Teil aus Beton, zum Teil aus Erde und ist mit einer Länge von 3273 Metern eine der größten Anlagen dieser Art in der Ukraine. Von dort fließt das Wasser in den Nordkrimkanal, der im Süden der Ukraine beginnt und die gesamte Halbinsel durchquert. Nach der Annexion der Krim durch Moskau 2014 drehte Kiew den Hahn jedoch ab, was zu großen Problemen bei der Wasserversorgung auf der Halbinsel führte.

Wenige Wochen nach der russischen Invasion öffneten die russischen Besatzer eigenen Angaben zufolge den Zufluss wieder, so dass täglich 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser die Krim erreichten. Erklärtes Ziel der Ukraine ist es nach wie vor, die Krim wieder zurückzuerobern.

Stromversorgung von ukrainischen und russisch besetzten Gebieten

Auch das Kraftwerk am Staudamm produzierte weiterhin Strom, der in das ukrainische Netz eingespeist wurde und auch die russisch besetzten Gebiete versorgte. Laut der Website des ukrainischen Betreibers Ukrgydroenergo beträgt die Kapazität des Wasserkraftwerks 334,8 Megawatt.

Kühlwasser für AKW Saporischschja von Staudamm

Der Stausee versorgt außerdem das ebenfalls russisch besetzte Kernkraftwerk Saporischschja mit Kühlwasser, das rund 150 Kilometer von dem Staudamm entfernt liegt. Der Stausee, 240 Kilomter lang und bis zu 23 Kilometer breit, kann 18 Milliarden Kubikmeter Wasser fassen - eine enorme Wassermenge, die nun mehrere Dörfer überflutete. Flächenmäßig ist der Stausee viermal größer als der Bodensee.

Erste Schäden am Staudamm durch Krieg im November 2022

Seit Beginn des Krieges hatten sich Moskau und Kiew immer wieder gegenseitig beschuldigt, den Staudamm zerstören zu wollen. Im November 2022 war er bereits bei einem Angriff beschädigt worden.

Olaf Scholz verurteilt die Staudammsprengung in der Ukraine

Auf dem WDR Europaforum verurteilte Bundeskanzler Olaf Scholz die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur im Ukraine-Krieg wie den vermutlich durch russisches Militär gesprengten Kachowka-Staudamm. "Das ist eine neue Dimension, aber es passt dazu, wie Putin diesen Krieg führt", sagte er im Gespräch mit Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen, und Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudio Berlin.

Europa sei jedoch nicht hilflos, betonte Olaf Scholz, sondern im Gegensatz zum Kalkül Putins "einig". Mit Blick auf die Diskussionen um eine von den Nationalstaaten unabhängige europäische Armee erklärte der Bundeskanzler: "Wir sollten erst einmal tun, was jetzt ansteht." Dazu zählte er eine Ausweitung der Kooperation in der Rüstungsproduktion sowie die transatlantische Zusammenarbeit in der NATO zu stärken.

(Mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur, DPA sowie der Agence France Presse, AFP)