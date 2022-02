Keine 24 Stunden nach der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts haben die EU-Staaten Sanktionen gegen Russland beschlossen. Bei einem Sondertreffen am Dienstag in Paris stimmten die Außenminister der Mitgliedstaaten einem Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu.

Welche Maßnahmen wurden beschlossen?

wurden beschlossen? Wann treten die Beschlüsse in Kraft?

in Kraft? Was bedeuten die Sanktionen für Russland?

für Russland? In unserem Liveticker lest ihr alle aktuellen Ereignisse zum Konflikt in der Ostukraine.

EU-Sanktionen gegen Russland: Das haben die Außenminister beschlossen

Die von den EU-Außenministern beschlossenen Sanktionen gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt sind schärfer als ursprünglich gedacht. Noch in dieser Woche sollen die Strafmaßnahmen in Kraft treten. Hier ein Überblick über das Sanktionspaket:

Handelsverbot für russische Staatsanleihen, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren

für russische Staatsanleihen, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren Mehrere Hundert Personen und Unternehmen sollen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Darunter wären rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben. Auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte gemacht haben, stehen auf der Liste. Ihre Vermögenswerte, die sie in der EU haben, werden eingefroren. Außerdem dürfen diese Personen nicht mehr in die EU einreisen oder dort Geschäfte machen.

kommen. Darunter wären rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben. Auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte gemacht haben, stehen auf der Liste. Ihre Vermögenswerte, die sie in der EU haben, werden eingefroren. Außerdem dürfen diese Personen nicht mehr in die EU einreisen oder dort Geschäfte machen. Die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine gelten nicht mehr für die Gebiete in der Ostukraine

EU-Sanktionspapier: EU-Kommission legt Außenministern ersten Vorschlag vor

Die für Russland beschlossenen Sanktionen hat die EU-Kommission um Ursula von der Leihen gemeinsam mit dem Auswärtigen Dienst ausgearbeitet und am Dienstag den EU-Außenministern in einer Sondersitzung in Paris vorgelegt. Ziel der Finanzsanktionen sei es, den Zugang Russlands zu den Kapital- und Finanzmärkten zu kontrollieren, um „die Finanzierung eskalierender und aggressiver Maßnahmen zu begrenzen“, hieß es in der Erklärung. Von den russischen Banken sollen diejenigen bestraft werden, die an der Finanzierung russischer Militäroperationen und anderer Maßnahmen in den Separatistengebieten beteiligt sind. Die Verantwortlichen sollen durch die Beschränkungen des Handels zwischen der EU und den Separatistengebieten die wirtschaftlichen Folgen des rechtswiedrigen und aggressiven Handelns zu spüren bekommen.

EU-Sanktionen gegen Russland: Wann treten die Maßnahmen in Kraft?

Schneller als erwartet sollen die von den EU-Staaten beschlossenen Sanktionen gegen Russland umgesetzt werden. Schon am Mittwoch (23.02.2022) treten sie in Kraft. In der Nacht sollen alle dafür notwendigen technischen und rechtlichen Anforderungen und Überprüfungen erfolgen, teilte die französische Präsidentschaft mit. Am Mittwoch sollen dann die förmliche Annahme und die Veröffentlichung des EU-Amtsblatts erfolgen. So treten die Strafmaßnahmen final in Kraft.

Vorerst keine Sanktionen gegen Putin persönlich

Russlands Präsident Wladimir Putin steht trotz seiner jüngsten Vorgehen im Ukraine-Konflikt vorerst nicht auf der EU-Sanktionsliste. „Herr Putin ist nicht auf der Liste der Sanktionierten“, bestätigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend nach dem Sondertreffen der EU-Außenminister in Paris. So habe man weitere scharfe Maßnahmen in der Reserve, wird die Entscheidung begründet.

EU-Außenbeauftragter: Sanktionen werden „Russland sehr weh tun“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte nach dem Sondertreffen der EU-Außenminister, die Sanktionen würden „Russland sehr weh tun.“ Zuvor hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel mitgeteilt, die Sanktionen zielten auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel mit dem Land ab. Nach ihren Angaben sieht der Entwurf für das Sanktionspaket unter anderem einen eingeschränkten Zugang für Russland zu den Kapital- und Finanzmärkten der EU vor.

Von der Leyen begrüßt Einigung auf EU-Sanktionen

Die EU- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Einigung der EU-Staaten auf das Sanktionspaket gegen Russland begrüßt. „Die Entscheidung Russlands, die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk anzuerkennen, ist unrechtmäßig und völlig inakzeptabel“, sagte sie am Dienstagabend in Brüssel. Auch die Entsendung der russischen Truppen in diese Gebiete kritisierte sie.

Von der Leyen strebt nun an das Sanktionspaket zügig fertigzustellen. Ihren Angaben zufolge richten sich die Maßnahmen konkret gegen „Banken, die den russischen Militärapparat finanzieren und damit zur Destabilisierung der Ukraine beitragen.“ Als letzten großen Teil des Sanktionspakets nannte von der Leyen Maßnahmen, die den Zugang des russischen Staats zu den EU-Finanzmärkten beschneiden sollen. Man wolle es dem Kreml so schwer wie möglich machen, seine aggressive Politik zu finanzieren, sagte sie.

EU-Sanktionen gegen Russland: Reaktion auf politische Entwicklungen

Die EU-Staaten haben am Dienstag ein umfassendes Sanktionspapier auf den Weg gebracht, um Russland für sein Vorgehen gegenüber der Ukraine zu bestrafen. Bereits im Vorfeld hatten sich zahlreiche Staatsoberhäupter für entsprechende wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen ausgesprochen. Doch welche Sanktionen kann die EU beschließen?

präventive Maßnahmen, die es der EU ermöglichen, auf politische Herausforderungen und Entwicklungen, die ihren Zielen und Werten entgegenstehen, rasch zu reagieren.“ Die Sanktionen können sich beispielweise gegen Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen oder Annektierung fremder Hoheitsgebiete richten. Auf der Seite des Europäischen Rates heißt es: „Bei Sanktionen handelt es sich um, die es der EU ermöglichen, auf politische Herausforderungen und Entwicklungen, die ihren Zielen und Werten entgegenstehen, rasch zu reagieren.“ Die Sanktionen können sich beispielweise gegenoderrichten.

Der Europäische Rat unterscheidet zwischen Sanktionen im weiteren und engeren Sinne: