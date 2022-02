Erstmals seit Ende Dezember ist die Anzahl an Neuansteckungen mit dem Coronavirus wieder gesunken. So lag der Wert pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen laut Robert Koch-Institut bei 1466. Am Vortag betrug er noch 1474,3. Somit könnte die Neuinfektionsrate ein Plateau erreicht haben. Mod...