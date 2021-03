Großbritannien feierte am Wochenende einen Meilenstein im Kampf gegen Corona. 26 853 407 erste Impfdosen hatte man bis zum Samstag verabreichen können. Etwa die Hälfte der Erwachsenen Bevölkerung ist geimpft, bis Ende Juli soll der Rest drankommen.

Vom Sorgenkind zum Vorreiter: Großbritannien mag unter allen europäischen Ländern am schlimmsten unter Corona gelitten und die meisten Covid-Opfer zu beklagen haben, aber jetzt läuft es. Der schnelle Fortschritt beim Impfen hatte Premierminister Boris Johnson erlaubt, einen Fahrplan in die Freiheit anzukündigen. In vier Schritten soll der strenge und jetzt noch herrschende Lockdown gelockert werden. Am 21. Juni soll es mit sämtlichen Corona-Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorbei sein.

Geglückte Wetten

Warum klappt die Impfkampagne in Großbritannien so viel besser als im Rest von Europa? Großbritannien hat seinen Erfolg einigen riskanten, aber geglückten Wetten zu verdanken. Zum einen hatte man sich früh, ganz am Anfang der Pandemie, schon auf eine Impfstrategie konzentriert. Eine Taskforce unter der gewieften Geschäftsfrau Kate Bingham wurde installiert, man legte sich auf bestimmte Impfstoffe fest, die sich später als wirksam erwiesen, hat diese staatlich subventioniert, Vorverträge abgeschlossen, Produktionsketten aufgebaut sowie parallel getestet und spekulativ produziert. Man war das erste Land der westlichen Welt, das eine Notfallzulassung für einen Covid-Impfstoff – das Pfizer/Biontech-Vakzin – erteilte und hat in schneller Folge bis Ende letzten Jahres drei Seren zugelassen. Schließlich ging man bewusst das Risiko ein, das Impf-Regime zu ändern. Statt wie von den Herstellern empfohlen zwei Impfdosen im Abstand von drei, beziehungsweise vier Wochen zu verabreichen, hat sich die britische Regierung entschieden, zuerst die Anzahl der Empfänger zu maximieren, um einen ersten Impfschutz zu gewährleisten. Die zweite Dosis soll erst bis zu zwölf Wochen nach der ersten gespritzt werden.

Die EU droht

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen droht nun, den Nachschub von Impfstoffen zu stören. Rund zehn Millionen Dosen, argumentiert sie, seien von der EU aus nach Großbritannien exportiert worden, aber in der umgekehrten Richtung passiere nichts. Gesundheitsminister Matt Hancock hatte den Konzern vertraglich darauf verpflichtet, alle in Großbritannien produzierten Vakzine – das sind pro Woche bis zu drei Millionen Dosen – zuerst dem staatlichen Gesundheitssystem NHS anzubieten.

Im Gegenzug könnte Großbritannien ein Exportverbot von Impfstoffkompenenten verhängen. So bezieht Pfizer/BionTech seinen Nachschub von Lipiden vom Unternehmen Croda International, das im nordenglischen Snaith produziert. Deshalb warnte Gabriel Felbermayr, der Präsident des Institutes für Weltwirtschaft, vor Exportverboten: „Eine ganz schlechte Idee.“