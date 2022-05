Finnland – und wohl auch Schweden – wollen in die Nato. Doch jetzt kommt Störfeuer von unerwarteter Seite. Es kam ein wenig überraschend, als der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan kurz vor dem Beginn des informellen Nato-Außenministertreffens in Berlin am Wochenende verlauten...