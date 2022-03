Am Dienstag (12 Uhr) wollen Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) eine Bilanz ziehen. Mit dem sogenannten BW-e-Gutschein und einer Summe von 38 Millionen Euro habe man in den vergangenen Jahren 14.357 Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von rund 533 Millionen Euro gefördert, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Zudem habe man knapp 16.000 Ladepunkte gefördert. Der Sprecher stellte in Aussicht, dass es ein weiteres Förderprogramm geben werde.