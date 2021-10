Nun gibt es also auch noch Diskussionen über die Diskussion. Nach 20 Jahren Einsatz am Hindukusch, dem hektischen Abzug im Frühsommer und der dramatischen Evakuierungsoperation am Schluss sollte sie am Mittwoch endlich beginnen, die lange angekündigte Afghanistan-Bilanzdebatte. Aber die von Verte...