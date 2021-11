Seit Mittwoch gelten die neuen 3G-Regeln am Arbeitsplatz: Arbeitgeber dürfen nur noch Mitarbeiter in den Betrieb lassen, wenn sie die 3G-Regeln erfüllen: geimpft, genesen oder aktuell getestet. Dies haben Bundestag und Bundesrat erst in der vergangenen Woche beschlossen. Die Umsetzung binnen wenig...