Plötzlich ist also doch Geld da. Nicht, weil Finanzminister Lindner nochmal gründlich nachgesehen hat. Der Druck auf den FDP-Chef ist schlicht zu groß geworden: Jetzt werden doch nochmal Schulden aufgenommen. Kaum jemand kann noch nachvollziehen, wie man mitten in einem „Energiekrieg“, so Lin...