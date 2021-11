In den Diskussionen um den Klimawandel ging es bisher vor allem um Kohlenstoffdioxid, kurz CO 2 . Jetzt rückt ein weiteres Treibhausgas in den Vordergrund, das laut Wissenschaftlern noch schädlicher ist: Methan. Mehr als 80 Länder hatten sich im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow zuletzt eine...