Vielstimmig und kontrovers wird in der CDU über einen Neuanfang und das Führungspersonal diskutiert. Am Montag will Noch-Parteichef Armin Laschet dem Präsidium einen Vorschlag machen, wie er sich die Regelung seiner Nachfolge vorstellt. Zunächst dürfte es um das Datum und den Ort eines Parteita...