Beinahe wirkte es wie eine Wiederholung der Vorjahresaufführung: Wieder fand das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in der Stuttgarter Staatsoper vor 1400 leeren Sitzen statt, wieder sprachen Parteichef Christian Lindner und Co. in Kameras statt zu aus dem ganzen Land angereisten Liberalen, d...