Sorgenvoll blicken viele in den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zum Himmel. Denn am Wochenende droht in der Region erneut Starkregen – wo genau, kann der Deutsche Wetterdienst erst kurzfristig sagen. Bei der Katastrophe vor einer Woche kamen mindestens 175 Menschen ...