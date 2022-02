Moderner, bequemer, leistungs­fähiger: So soll das Bahnfahren der Zukunft sein. Damit das klappt, investiert die Deutsche Bahn zusammen mit Bund und Ländern gerade Rekordsummen in den Ausbau und die Sanierung der Schieneninfrastruktur. 13,6 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr in Gleise, Weichen...