In aller Frühe hob am Mittwoch der Regierungsflieger mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin-Schönefeld ab. Direktflug über den Atlantik, morgendliche Landung in Washington, Gespräche mit Außenminister Antony Blinken und der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pe...