Die SPD und ihre Politik in der Ukraine-Krise

Nach langem Zögern soll nach dem Willen der SPD-Spitze auch die Erdgasleitung Nord Stream 2 auf eine mögliche Sanktionsliste, für den Fall eines russischen Einmarsches in der Ukraine. Aber ganz so eindeutig ist die SPD-Haltung in der Ukraine-Krise immer noch nicht.