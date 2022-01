Wir befinden uns im inzwischen dritten Jahr der Pandemie, und doch ist in diesem Januar einiges ganz neu. Nie zuvor rauschten die Infektionszahlen derart in die Höhe. Rekordstände werden selbst am traditionell datenarmen Wochenende erreicht. Auf der Langzeitkurve des Robert-Koch-Instituts ist die ...