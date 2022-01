Es ist die jüngste Meldung in einer ganzen Reihe unerfreulicher Nachrichten aus dem westafrikanischen Mali. Am Mittwochabend verweigerten die Behörden des von einer Militärjunta regierten Krisenstaats einer deutschen Militär­maschine den Überflug. In dem A400M saßen 75 Soldaten für den Einsa...