Der Volksmund nennt es Heizungsgesetz, offiziell heißt es „Gebäudeenergiegesetz“. Und es ist in aller Munde, denn viele Hausbesitzer werden in den nächsten Jahren die Folgen spüren, wenn sie ihre Heizung erneuern wollen. Strengere Regeln sollen dafür sorgen, dass mehr umweltfreundliche Technologien eingesetzt werden - schließlich will man im Zuge der Unabhängigkeit und des Klimaschutzes weg von fossilen Energien.

Beratungen über das GEG beginnen am Montag, 3. Juli

Die Zeit drängte also, denn um noch vor der Sommerpause über den Entwurf des Gesetzes im Bundestag sprechen zu können, musste es erst einmal einen Entwurf geben. Dieser ist nun laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel fertig - in letzter Minute. Viele Politiker werden sich also übers Wochenende einlesen müssen, am Montag findet die Expertenanhörung im Ausschuss für Klima und Energie statt.

Die Opposition beklagt, dass sie zu wenig Zeit hat, um die Vorlage zu prüfen. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hat laut dpa bereits beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, weil er seine Rechte als Abgeordneter im Gesetzgebungsverfahren verletzt sieht. Ziel des Organstreitverfahrens ist es, dem Bundestag zu untersagen, vor Ablauf einer Frist von mindestens 14 Tagen über das Vorhaben abzustimmen. Das Tauziehen könnte sich also weiter hinziehen.