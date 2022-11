Eine gemütliche Gaststube im Schnee nennen die Schweizer Schlittlbeizli. Ein offenbar besonders gemütliches Exemplar steht in den Bergen südöstlich von Bern: das Schlittlbeizli Winterlücke. Ausgerechnet: „Winterlücke“! Am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau also verbinden sich mit diesem ...