Es war ein feuchter Sommertag vor ziemlich genau einem Jahr, als die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Niederrhein das Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst stellte. Von einem „wichtigen Schritt zur Stärkung der Handlungsfähigkeit in der Dimension Weltraum...