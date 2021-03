Weltweit hat es in den vergangenen Monaten aufsehenerregende Cyberaktionen gegeben. So sind Unbekannte im Dezember vergangenen Jahres in das Computersystem der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam eingedrungen und erbeuteten Dokumente der Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech. Die n...