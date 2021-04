Auf den Intensivstationen nimmt die Zahl der Covid-19-Patienten zu – am Dienstag lagen dort laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 4966 schwer an Corona Erkrankte, 34 mehr als am Montag. Laut DIVI-Präsident Gernot Marx sei in den K...