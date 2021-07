Die Experten sind perplex. Die Infektionszahlen in Großbritannien fallen auf einmal, anstatt zu steigen. Vor kurzem hatte man noch eine Verschärfung des Infektionsgeschehens für unausweichlich gehalten, doch jetzt deutet sich an, dass die aktuelle Corona-Welle in Großbritannien ihren Scheitelpunkt erreicht haben könnte. Sechs Tage in Folge ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten zurückgegangen. Am Montag wurden 24 950 Neuansteckungen gem...