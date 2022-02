Die Omikron-Welle hat in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber weiterhin entspannt. Trotzdem geht die Diskussion über eine Impfpflicht weiter, auch weil sie in Österreich am Wochenende in Kraft trat. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was wollen...