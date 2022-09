Eine vierte Impfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) weiterhin nur für Menschen ab 60 Jahren und besonders Gefährdete. Allerdings solle die Auffrischung nun mit den an Omikron angepassten Vakzinen erfolgen, teilte das Gremium am Dienstag mit. Generell gelte weiterhin, so Stiko-Mitgli...