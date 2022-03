Die Krankenkassen machen schon längere Zeit klar, dass sie keine Hilfssheriffs bei der Durchsetzung einer allgemeinen Impfpflicht sein wollen. Jetzt haben sie das in einer Anhörung zu den gegensätzlichen Gesetzentwürfen im Bundestag noch einmal bekräftigt. Denn in den beiden Entwürfen, in dene...