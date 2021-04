Mit sechswöchiger Verspätung ist die Nachricht der Mediziner doch noch in der Politik angekommen: Nun soll eine bundesweite Notbremse per Infektionsschutzgesetz dafür sorgen, dass die Länder nicht weiter herumlockern, wo eigentlich die Alarmglocken schrillen müssten. Ob das Bundesgesetz noch hi...