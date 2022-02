Nachdem das Bundesverfassungsgericht grünes Licht für eine pünktliche Umsetzung der Impfpflicht für Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege ab Mitte März gegeben hat, nimmt die Debatte um eine generelle Impfpflicht wieder an Fahrt auf. Karlsruhe lehnte am Freitag Eilanträg...